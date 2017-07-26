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Dünya

Trump'ın sağlık reformuna ABD senatosundan ret

60 oya ihtiyacı olan tasarı, 57 hayır oyuna karşı 43 evet oyu alarak kabul edilmedi

26 Temmuz 2017 11:58

ABD senatosunda, Cumhuriyetçi senatörlerin, "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformunun iptaline yönelik sunduğu ilk yasa tasarısı reddedildi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 60 oya ihtiyacı olan tasarı, 57 hayır oyuna karşı 43 evet oyu alarak kabul edilmedi.

100 sandalyeli Senatoda 52 temsilcisi olan Cumhuriyetçi Parti'den 9 senatörün de aleyhte oy verdiği tasarı, Senato Genel Kurulunun yeni sağlık reformu tartışmalarına açılmasının ardından oylanan ilk yasa tasarısı olma özelliğini taşıyordu.

Yaklaşık bir hafta boyunca Cumhuriyetçi senatörlerin bazı değişikliklerle yeni tasarıları oylamaya sunmaları ve mevcut sağlık reformu Obamacare'in iptali ve değiştirilmesi için girişimlerde bulunması bekleniyor.

ABD Senatosu, dün yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını 51'e karşı 50 oyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama ile Cumhuriyetçi senatörlerin Obamacare'in iptali için ilk engeli aşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.

 

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