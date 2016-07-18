Trump'ın resmi adaylığı açıklanacak



ABD'de başkanlık seçim kampanyasının en önemli bölümlerinden olan ulusal kurultaylar pazartesi günü başlıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kurultayı, Cleveland kentinde düzenlenecek ve dört gün sürecek. Kurultay'da, tüm eyaletlerdeki önseçimlerde rakiplerini geride bırakan Donald Trump’ın resmen başkan adayı olarak çıkması bekleniyor.

Ulusal Kurultay'ın büyük bir güvensizlik ortamında düzenleneceği belirtiliyor. ABD'de siyahîlerin polis kurşunuyla öldürülmesi ve polislere yönelik saldırıların da kurultay gündemine yansıması bekleniyor. Trump, Pazar akşamı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, ‘Ülkemiz kontrolden çıkmış durumda ve düşmanlarımız seyrediyor' dedi.

Trump, CBS televizyonunda, başkan yardımcısı olarak önerdiği Mike Pence ile birlikte verdiği ilk ortak demecinde, ‘IŞİD'e savaş açacağız' dedi. Emlak milyarderi Trump'a, önemli sorunlara yönelik basit çözümler sunduğu yönünde eleştiriler yapılıyor.

Trump'ın kampanya menejeri Paul Manaford, dört günlük kurultayda Amerikalıların Trump'ı daha iyi tanımalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Önemli isimler katılmıyor

Trump'ın seçim kampanyalarındaki konuşmaları Cumhuriyetçi Parti içinde de tepki gördü. Aralarında Gerorge Bush ve George W. Bush'un olduğu çok sayıda Cumhuriyetçi lider, kurultaya katılmıyor.

Kurultay öncesi Ohio eyaletinin Cleveland kentinde güvenlik önlemleri artırıldı. Pazar gecesi, ‘İslam düşmanlığı, ırkçılık ve polis şiddetine karşı yaklaşık iki yüz kişilik bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Dört gün sürecek kurultayda, Trump'ın salı günü aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Trump'ın konuşmasını ise perşembe günü yapacağı belirtildi. Konuşmacılar arasında Trump ailesinden isimler olacağı, Trump'ın çocukları ve eşinin konuşma yapacağı bildirildi.