Trump'ın, papaz Brunson hakkında "Türkiye'ye yaptırım" çıkışı sonrası 4.88'i gören dolar, güne nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki sözleri sonrasında ani sıçrayışla 4.88'e kadar yükselen kur güne hafif düşüşle başladı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ev hapsi verilen Brunson kararı sonrasında, "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve müthiş bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) Büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahibin bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını açıklaması kurda dün sert yükselişe neden oldu.

Gün boyu 4.82 seviyelerinde dalgalanan kur akşam saatlerinde 4.88'e kadar yükseldi. Lira, gelişen ülke paraları arasında dolara karşı en fazla düşen 2. para birimi olarak günü tamamladı.



Kur bugün sabah saatlerinde 4.85-4.86 bandında, Euro ise 5.66'da işlem görüyor.