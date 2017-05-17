Trump’ın özel temsilcisi YPG’lilerle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisinin de aralarında bulunduğu bir heyet, YPG’lilerle görüştü.

dihaber’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da “YPG’yi muhatap almayın” açıklaması yaptığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'e karşı uluslararası koalisyondaki temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkili isimlerle birlikte hava yoluyla Rojava’ya geçti.

McGurk'un ilk durağı Ayn İsa kasabası oldu. ABD heyeti ilk önce Rakka Sivil Meclisi yetkilileriyle görüştü. Toplantıya katılanlardan edinilen bilgilere göre, ABD yetkililerinin Rakka Sivil Meclisi'ne destek sözü verdi.

ABD heyetinin en önemli görüşmesi ise bugün gerçekleşecek. Trump'ın Özel Temsilcisi ile ABD Dışişleri Bakanlığından yetkililerin içinde bulunduğu heyet, Demokratik Suriye Güçleri (QSD) ve Halk Savunma Birlikleri (YPG) komutanlarıyla görüşecek.

Toplantıda, Rakka operasyonun başarısı ile YPG'ye yapılan ağır silah yardımının değerlendirilmesi bekleniyor.