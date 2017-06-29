Trump'ın özel temsilcisi Rakka'nın kuzeyinde YPG'li komutanlarla görüştü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in, “Rakka’dan sonra da YPG’ye silah verebiliriz” açıklamasının ardından ABD’nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, dün Rakka’nın kuzeyine giderek YPG’li komutanlarla bir araya geldi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, YPG’nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin, IŞİD'in başkenti saydığı Rakka’nın kontrolünü ele geçirmek için başlattıkları operasyon devam ederken, ABD’den bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleşti. Daha önce de Suriye’nin kuzeyine giden ve SDG’li komutanlarla bir araya gelen ABD’nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

Rakka sivil meclisinde

McGurk, dün ise ilk olarak helikopterle Rakka’ya bağlı Tabka ilçesine gitti, daha sonra Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İssa beldesine giderek burada kurulan Rakka sivil meclisi üyeleri ve Suriye Demokratik Güçleri komutanları ile bir araya geldi. Sputnik sitesinin haberine göre görüşmede Rakka operasyonunda gelinen durum değerlendirilirken, McGurk’un YPG ve SDG’ye yaptıkları askeri yardımlarının artması konusunda söz verdiği iddia edildi. McGurk ayrıca Rakka’nın IŞİD'den alınmasından sonra kentte görev yapacak polislerin eğitim kampını ziyaret ederek onlarla sohbet etti. ABD’li ünlü gazeteci David Ignatius, Twitter hesabından eğitim kampından fotoğraf paylaştı.

SDG ilerliyor

Brett McGurk’ün ziyareti, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in açıklamalarının ardından geldi. Mattis, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada Suriyeli Kürtlere Rakka operasyonu için verilen lojistik ekipmanın bir kısmının geri alınabileceğini söylerken, duruma göre Rakka’dan sonra da YPG’ye silah vereceklerini belirtmişti. Öte yandan SDG güçlerinin, Rakka’ya ilerleyişi devam ediyor. SDG güçlerinin, Rakka’nın batısındaki El-Nehda mahallesinin iç kısımlarına kadar ilerlediği, koalisyon güçlerinin hava desteği ile 6 mahallenin ele geçirildiği belirtildi.