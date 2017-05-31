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Trump'ın otelinin önünde silahlı bir kişi tutuklandı

Polis Departmanı Sözcüsü Sternbeck, tutuklanan Moles’un üzerinde bir saldırı silahı, bir tabanca ve 90 mermi bulunduğunu söyledi

31 Mayıs 2017 23:27

Beyaz Saray’ın birkaç sokak uzağında bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump otelin önünde silah ve mermilerle yakalanan kişinin tutuklandığı bildirildi.

Washington Polis Departmanı, tutuklanan kişinin Pennsylvania doğumlu 43 yaşındaki Brian Moles olduğunu açıkladı.

Polis Departmanı Sözcüsü Dustin Sternbeck, tutuklanan Moles’un üzerinde bir saldırı silahı, bir tabanca ve 90 mermi bulunduğunu söyledi.

Sternbeck, yaptığı açıklamada, "Bu kişi hakkında diğer eyaletten bize ipucu verilmişti. Moles daha önce tehdit içeren yorumlar yapmış.” ifadesine yer verdi.

Başkan Donald Trump’ın görevi devralmasının ardından sahip olduğu Trump Otel önünde protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.

 

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