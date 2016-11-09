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Dünya

Trump’ın oğlundan tepki çeken hareket

New York yasalarına göre, seçmenlerin sandık başında propaganda yapmaları yasak

09 Kasım 2016 01:14

ABD Başkanlık adayı için oy verme işlemi devam ederken Eric Trump, babasına oy verdiği seçim pusulasını Twitter hesabından paylaşması üzerine, seçim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tepki gördü.

Eric Trump, sandık başında pusula fotoğrafı çekip Twitter'dan paylaşarak seçim kurallarını ihlal etti. Attığı tweet'te, oy pusulasının fotoğrafının yanı sıra "Babam için oy vermek inanılmaz bir onur. Kendisi ABD için müthiş işler yapacak" yazılı mesaj paylaştı

New York yasalarına göre, seçmenlerin herhangi bir aday adına sandık başında propaganda yapmaları yasak. Yasalara göre, adaylardan biri adına sözlü, yazılı şekilde ya da herhangi bir simgeyle propaganda yapabilmek için sandık bölgesinden en az 30 metre uzaklıkta bulunmak gerekiyor.

 

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