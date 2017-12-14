Trump'ın oğluna 9 saatlik Rusya sorgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr, ABD Senatosu'nca yürütülen Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin soruşturmada ifade verdi. İstihbarat Komitesi'ne üçüncü kez ifade veren Trump Jr'ın sorgusu dokuz saat sürdü.

NTV'nin haberine göre, ABD istihbarat servisleri, Rusya'nın 2016 seçimlerine Trump'ın lehine müdahale etmeye çalıştığı sonucuna vardı. Bunun üzerine Kongre'nin her iki kanadında ve savunma bakanlığında konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Rusya ise söz konusu iddiaları yalanlıyor. ABD Başkanı Donald Trump "cadı avı" olarak nitelediği soruşturmalarla ilgili konuşmayı reddediyor.



Senatodaki soruşturmada üyelerin oğul Trump'ın Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da bir Rus avukatla yaptığı görüşmeyle ilgilendiği ifade edildi.



Trump Jr Rus avukatla söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın fiziksel durumu, kişiliği ve nitelikleriyle ilgili bilgi almak istediğini söyledi.