Trump'ın oğlu: Suriye saldırısı, babamın Putin tarafından yönlendirilmediğini gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Suriye’ye düzenlenen füze saldırısının, babasının Rusya ile ilişkili olduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönlendirildiği iddialarının gerçekdışı olduğunu gösterdiğini söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Eric Trump, babasının Suriye konusunda Rusya lideri Putin’in etkisi altında olmadığını ve Suriye’ye düzenlenen operasyonun bunu kanıtladığını belirtti. Eric Trump, Suriye saldırısı kararında, İdlib’deki kimyasal saldırıdan çok etkilenen kız kardeşi Ivanka Trump’ın da etkisi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, kampanya ekibinin başkanlık seçimleri öncesinde Moskova'yla temasta olduğu ve Kremlin'in elinde özel hayatına dair belge ve görüntüler bulunduğu iddialarını 'sahte haber' olarak niteliyor.