Trump'ın oğlu, Rusya müdahalesine ilişkin e-postalarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, bir Rus avukatın Hillary Clinton'ın başkanlık seçim kampanyasına zarar verecek bilgileri vermesi önerisini kabul ettiği konuşmaları da içerdiği görülen bir dizi e-postayı Twitter hesabından paylaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazışmalarda, Donald Trump Jr'ın bir Rus avukatla temasını sağladığı iddia edilen halkla ilişkiler uzmanı Rob Goldstone, "Bunlar tabii ki üst düzey ve hassas bilgiler ama Rusya ve Rus hükümetinin Trump'a olan desteğinin bir parçası" diyor.

Goldstone ayrıca, Clinton'la ilgili bu bilgilerin "babasına çok faydalı olacağını" söylüyor.

Trump Jr ise 17 dakika sonra "Eğer öyle diyorsan, bayıldım, özellikle yaz sonu gibi" diye yanıt veriyor.

Yetkililer Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları soruşturmaya devam ediyor.

Goldstone daha önceki açıklamalarında Rus hükümetinin ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin bilgiye sahip olmadığını söylemişti.

İlerleyen yazışmalarda ise, Trump Jr'ın buluşacağı kişinin "Rus hükümetinin avukatı" olduğu ve adının Natalia Veselnitskaya olduğu belirtiliyor.

Trump Jr'ın bu yazışmaları paylaşması, ABD medyasında sızdırılan bilgilerin önüne geçme çabası olarak görülüyor.

New York Times (NYT) gazetesi, Trump Jr'ın Clinton'a zarar verebilecek bazı bilgilere sahip olduğunu vadeden Rus hükümetiyle bağlantıları olan bir hukukçuyla buluşmayı kabul ettiğini iddia etmişti.

NYT'nin haberinde, Donald Trump Jr'ın, başkan Trump'ın damadı Jared Kushner ve o zamanki kampanya sorumlusu Paul J Manafort'la birlikte, Rus hukukçu Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü belirtilmişti.

Ancak görüşmede Clinton'a zarar verecek bir bilgi sağlanıp sağlanmadığı belirsiz.

Bu e-postalar, daha sonra Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Jared Kushner'a da iletiliyor.

NYT'nin haberi sonrası, hem Trump Jr hem de Veselnitskaya toplantının gerçekleştiğini doğruladı, ancak toplantıda ABD Başkanlık kampanyasının görüşülmediğini belirttiler.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine olası müdahalesini araştırıyor.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ