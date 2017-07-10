Trump'ın oğlu Rus avukatla neden buluştu?

New York Times gazetesinin öne sürdüğü habere göre, Donald Trump Junior eniştesi Jared Kushner ve Trump’ın seçim kampanyası ekibinin eski başkanı Paul Manafort ile birlikte Kremlin ile sıkı bağlantıları olduğu söylenen bir avukatla bir araya geldi.

Haberde bu buluşmanın Trump'ın kampanya ekibi ile Ruslar arasındaki ilk temas olduğuna yer verildi. Trump Junior buluştuklarını doğrulamakla birlikte görüşmenin içeriği hakkında yayınlanan haberleri yalanladı.

Trump Junior Rus avukatla, Rus çocuklarının Amerikan aileleri tarafından evlat edilmesini ele aldıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu uygulamayı yasaklamıştı. Trump Junior kendisinden buluşmaya katılmasının rica edildiğini ve bunun ilk ve son buluşmaları olduğunu söyledi.

Siber saldırılarla ortak mücadele

Amerikan gizli servisleri ABD'deki başkanlık seçim kampanyası sırasında ortaya çıkarılan siber saldırılardan Rusların sorumlu olduğunu ve Rusya'nın bu yoldan Trump'ın seçimi kazanmasına yardımcı olmak istediğini iddia ediyor. Rusya bu suçlamaları geri çevirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında Donald Trump ile yaptığı buluşmada siber saldırı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Donald Trump görüşmeden sonra Rusya ile yapacakları "yapıcı” işbirliğine siber saldırıların önlenmesinin de dahil olduğunu söylemiş ve bu sözler Cumhuriyetçi partililer arasında da alaycı tepkilere yol açmıştı.

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DW/afp/AG/GA