Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın eşi 'önlem amaçlı' hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi Vanessa Trump'ın içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

New York City Polisi tarafından yapılan açıklamada, Vanessa Trump’ın sabah saatlerinde Donald Trump Jr., ile birlikte yaşadığı Manhattan’daki apartman dairesine eşi adına gelen bir mektubu açtığı ve içindeki beyaz tozdan etkinlediği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberelere göre, 'önlem amaçlı' hasteneye kaldırılan Vanessa Trump ile birlikte kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Venassa Trump ve Donald Trump Jr.’ın beş çocuğu bulunuyor. Olay esnasında çocukların evde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.