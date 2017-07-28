Trump'ın 'Obamacare'i kaldırma girişimi 3'üncü kez başarısız oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barack Obama'nın yürürlüğe soktuğu ve "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasını kaldırma girişimi bir kez daha başarısız oldu. Senato'daki oylamada üç Cumhuriyetçi Senatör eski başkan adayı John McCain, Susan Collins ve Lisa Murkowski'nin ret oyu vermesinin ardından tasarı 3'üncü kez kabul edilmedi.

3 ret oyuyla yeni tasarının kabulü için gereken basit çoğunluğa ulaşılamayan tasarı, oyla reddedildi. Trump, bu üç senatörün "Amerikan halkını hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Tasarının kabul edilmesi halinde 16 milyon kişi sağlık sigortasını kaybedekti

Obamacare'in kapsamını daraltan tasarı bu son oylamayla üçüncü kez Senato'ya takılmış oldu. Tasarının yasalaşması, 16 milyon kişinin 2026 itibarıyla sağlık sigortalarını kaybetmeleri ve sigorta primlerinin yüzde 20 artması anlamına gelecekti. Senatör McCain oylamadan sonra yaptığı konuşmada, tasarının anlamlı bir reform olmadığını ve ABD halkının tıbbi yardım alma olanaklarını geliştirmeyeceğini belirtti.

Üçüncü deneme

McCain, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın, Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı ek müzakereler için komiteye göndereceği taahhüdünün kaygılarını gidermediğini söyledi. Cumhuriyetçi Senatör ayrıca Demokratların Obamacare'i yasalaştırma yöntemini de eleştirdi ve her iki partiden senatörlerin fikirlerinin dikkate alındığı yasa yapma sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Oylamadan önce Başkan Trump Cumhuriyetçi senatörlere "yedi yıllık bekleyişin ardından gidip oy kullanmalarını ve Amerika'ya harika bir sağlık sistemi vermelerini" istemişti.

Senato, hafta başında da biri Obamacare'i tamamen iptal eden, diğeri de kısmen değişiklikler yapan iki tasarıyı da reddetmişti.