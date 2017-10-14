Trump'ın nükleer anlaşma açıklamasına dünya liderleri tepkili

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’la nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Üç liderin çalışma ofisiden yapılan açıklamada üç ülkenin liderleri olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamamak yönündeki tutumunun dikkat alındığı, bu kararın olası sonuçları konusunda endişeli olunduğu vurgulandı.

Açıklamada ortak eylem planın (JCPOA) tüm taraflarca uygulanması konusunda kararlı olunduğu, bunun ortak ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada liderlerin anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki kararlılıkları vurgulandı.

Macron, Ruhani ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı ­Emmanuel Macron İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Fransa'nın nükleer anlaşmaya tahaadününe vurgu yapan Macron, "ABD'nin kararı İran nükleer anlaşmasını sonlandırmaz" dedi.

AB Temsilcisi: Antlaşmayı sona erdirmek herhangi bir ülkeye bağlı değil

AB Güvenlik ve Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump'ın İran nükleer antlaşmasını tek taraflı iptal edemeyeceğini belirterek, "Antlaşmayı sona erdirmek herhangi bir ülkeye bağlı değildir" dedi.

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer antlaşmasına ilişkin açıklamalarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Mogherini, Trump'ın antlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini belirterek, "Bu ikili bir anlaşma olmamakla birlikte tek bir ülkeye ait olmayıp, antlaşmayı sona erdirmek de herhangi bir ülkeye bağlı değildir. Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22/31 sayılı kararı ile oybirliği ile onaylanan çok taraflı bir anlaşmadır. Bu anlaşma güçlü bir izleme sistemi sunuyor. Antlaşma uygun bir şekilde çalıştığı ve işe yaradığı için uluslararası toplum ve Avrupa olarak buna karşı çıkmayı göze alamayız. Uluslararası Atom Ajansı, İran'ın kapsamlı ve sıkı bir izleme sistemi de dahil olmak üzere nükleer ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirdiğini 8 kez kontrol etti. Avrupa Birliği, işlemin yerel bir mesele olmadığını ve varlığını sürdüreceğini açıkça gösterdi. AB, İran'la olan anlaşmayı tüm İranlılar da dahil olmak üzere tüm taraflarla tam olarak desteklemeye devam ediyor" diye konuştu.

Rusya: Trump'ın İran anlaşması kararından üzüntü duyduk

Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmaya uyumluluğunu onaylamama kararından dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ABD Başkanı'nın (Donald Trump) İran'ın nükleer programı konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) uyumluluğunu Kongre'ye onaylamama kararından dolayı üzüntü yaşıyoruz.

Rusya JCPOA'ya bağlılığını sürdürmekte, anlaşmayı korumaktadır ve anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirecektir. Tüm tarafları aynı davranışı sergilemeye davet ediyoruz.

Bu anlaşmanın büyük bir potansiyeli olduğunu ve gerekliliklerinin tamamının yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Trump'ın nükleer açıklaması

ABD'nin yeni İran stratejisini açıklayan Trump, "Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı devam ettirmeyeceğiz ve ettiremeyiz. Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor. Emir veriyorum, bu anlaşmadaki açıkların kapatalım ki bir daha asla İran rejimi dünyayı nükleer silahlarla tehdit edemesin" diye konuştu.