Trump'ın New York Times'la yıldızı barışmıyor; bu kez de toplantıyı iptal etti

8 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminden zaferle çıkan Donald Trump, New York Times'a yönelik eleştirilerine ve tepkilerine devam ediyor.

Trump, kişisel Twitter hesabından New York Times'la planlanan bir toplantıyı, gazetenin tutumunu gerekçe göstererek iptal ettiğini açıkladı. Trump, tweetinde New York Times'ı da mention'layarak, "New York Times'la planlanan bugünkü toplantıyı iptal ettim. Çünkü son anda şart ve koışulları değiştirdiler, bu hiç hoş değil" tepkisini gösterdi. Trump, New York Times'la bütün bütün ipleri koparmayacağı mesajını da vererek, şu tweeti attı:

"New York Times'la planlanan bugünkü toplantıyı iptal ettim. Çünkü New York Times son anda şart ve koışulları değiştirdi, bu hiç hoş değil."

New York Times'tan Trump'a cevap gecikmedi. Gazetenin internet sitesinden "Trump, medyaya kavgayı sürdürmenin peşinde" başlığıyla yayımlanan haberde, "Bu, onun medya kuruluşu seçme tavrının devamı" ifadesine yer verildi.

Trump son anda fikrini değiştirdi

Ancak ilerleyen saatlerde, CNN International'ın geçtiği habere göre, Trump'ın fikrini değiştirdiği ve toplantıyı gerçekleştireceği bildirildi.

"Zavallı New York Times!"

Trump, başkan seçilmesinin ardından Clinton lehine yayınlarından dolayı eleştirerek, "gazetenin binlerce abone kaybettiğini" söylemişti.

Trump, Twitter'dan şun paylaşımı yapmıştı:

"Vay canına, The New York Times, 'Trump olgusu' hakkında zavallı ve pek çoğu doğru olmayan haberlerinden dolayı binlerce abone kaybediyor."

Trump'ın bugünkü tweetleri şöyle: