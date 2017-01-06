Trump'ın Meksika tehdidinin ardından Toyota'dan mesaj: Birlikte çalışmaya hazırız

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, uluslararası tekelleri Meksika'ya yatırım üzerinden tehdit etti. Toyota Motor'un Meksika'nın Baja bölgesinde yeni bir fabrika kuracağını söyleyen Trump, "Toyota Motor, Baja, Meksika'ya, ABD için Corolla arabalarını üretmek için yeni bir fabrika yapacağını söyledi. Hayatta olmaz!" tweetini attı.

Trump, "Fabrikayı ya ABD'de açın, ya da büyük bir sınır vergisi ödeyin" diyerek dev tekeli tehdit etti.

Toyota'nın verdiği cevaptaysa, Meksika'da açılacak fabrikanın ABD'deki istihdamı azaltmayacağı savunuldu.

Toyota, Trump yönetimi ile çalışmaya da hazır olduklarını açıkladı.