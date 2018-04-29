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BBC Türkçe

Trump'ın Londra saldırısıyla ilgili sözlerine May'den tepki

Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda sabah meydana gelen patlamanın ardından Trump'ın 'İngiltere polisini' işaret eden sözlerine İngiltere Başbakanı May tepki gösterdi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda sabah meydana gelen patlamanın ardından Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine İngiltere Başbakanı Theresa May tepki gösterdi.

Trump, attığı tweetlerinde, "Londra'da karaktersiz bir terörist yüzünden tekrar bir saldırı düzenlendi. Bunlar Scotland Yard'ın (İngiltere polisi) gözü önünde olan hasta ve deli insanlar" dedi.

'Teröristlerin internetten örgütlere katıldığını' aktaran Trump, 'internetin kesilmesi gerektiğini' de sözlerine ekledi.

Ayrıca kendi döneminde selefi Barack Obama'dan daha etkili bir şekilde IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı mücadele edildiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Trump'a tepki göstererek, "Devam eden bir soruşturma hakkında spekülasyon yapılmasının bize yardımcı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.öfkelendirmişti.
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