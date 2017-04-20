Trump'ın Kore'ye gittiğini sandığı filo Avustralya'da ortaya çıktı!

Kuzey Kore ile nükleer savaş kelimelerini telaffuz etmeye başlayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yeni bir skandala imza attı. Bizzat ABD Başkanı Trump'ın "Kore yarımadasına çok güçlü bir filo gönderiyoruz" dediği savaş gemilerinin tam ters yöne gönderildiği ortaya çıktı. Beyaz Saray'ın Kore'ye gittiğini sandığı filo binlerce kilometre uzakta Avustralya'da ortaya çıktı. Washington'da yaşanan olay "filolarının yerlerini bile bilmiyorlar" eleştirilerine yol açtı.

NTV'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kore yarımadasına gönderiyorum" dediği savaş filosu binlerce kilometre uzaktaki Hint Okyanusu'nda ortaya çıktı.

Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesini engellemek için Japon Denizi'ne gittiği açıklanan Amerikan USS Carl Vinson, uçak gemisi ve beraberindeki savaş filosunun binlerce kilometre uzakta olduğu belirtildi.

8 Nisan'da ABD Donanma Komutanlığı uçak gemisi ve beraberindeki savaş filosunun Singapur'dan ayrılacağını ve Pasifik Okyanusu'na gideceğini açıkladı.

ABD'li komutanlar hamlenin Kuzey Kore'ye gözdağı olduğu ifadelerini kullanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise, Kore yarımadasına çok güçlü bir filo gönderdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore ile gerginliği daha da tırmandıran bu ifadelerin ardından, beklenmeyen bir açıklama geldi. Pentagon filonun aslında bir tatbikat için Avustralya yolunda olduğunu duyurdu.

Washington'daki üst düzey yetkililier, olayın Pentagon ve Beyaz Saray arasındaki bir iletişim kopukluğundan kaynaklandığını savundu.

Karışıklığı daha da arttıran bir açıklama ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten geldi. Mattis Avustralya'daki tatbikatın iptal edildiğini duyurdu. Ancak sonrasında tatbikatın değil, ABD filosunun katılımının iptal edildiği ortaya çıktı.

Tüm bu karışıklıkların ardından askeri yetkililer, ABD filosunun ay sonuna kadar Kore yarımadasına ulaşacağını ifade ediyor.

Filoda 60 savaş uçağı taşıyan nükleer uçak gemisi USS Carl Vinson'un yanı sıra füze taşıyan savaş gemileri ve nükleer denizaltılar bulunuyor.