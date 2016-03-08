'Trump'ın konuşmaları Hitler'i andırıyor'



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto Amerikan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylarından milyarder işadamı Donald Trump'ın Hitler ve Mussolini'den farkı olmadığını söyledi. Pena Nieto çeşitli Meksika gazetelerine verdiği mülakatta Trump'ın ‘kulak tırmalayan hitap tarzının' kendisine Nasyonal Sosyalistlerin ve İtalyan faşistlerinin yükselişini hatırlattığını belirtti.

Bu gibi radikal ifadelerin geçmişte feci gelişmelere yol açtığını dile getiren Meksika Devlet Başkanı, “Hitler ve Mussolini de iktidara böyle gelmişti. Onlar da ekonomik krizden olumsuz etkilenenlerin sorunlarını istismar etmişlerdi. Trump çetrefil problemlere son derece basit çözümler sunarak, seçmen nezdinde puan toplamaya çalışıyor”, dedi.

Cumhuriyetçi Parti'deki adaylık yarışını önde götüren Donald Trump Meksikalıları, ‘ırz düşmanı mücrimler' olarak tanımlamış ve Meksika sınırına duvar ördürüp masrafını da Meksika'ya ödeteceğini söylemişti. Eski Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon da Trump'ı Hitler'e benzetmiş ve başkan adayını ‘ırkçılıkla' suçlamıştı.

Pena Nieto, Trump'ın konuşmalarının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini ve Amerikalı işadamının önyargılarının muhtemelen Meksika'yı tanımamasından kaynaklandığını söyledi. Görev süresi 2018 yılında sona erecek olan Meksika Devlet Başkanı iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı işbirliğinin devam etmesini umduğunu belirtti. Pena Nieto, kasım ayındaki başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın bundan böyle de diyalog aramayı sürdüreceklerini ancak sınıra örülecek duvarın inşasına Meksika'nın katılmasının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.