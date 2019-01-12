"Trump'ın kızı Dünya Bankası'nın yeni başkanı olabilir"

T24 Haber Merkezi

Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın Dünya Bankası'nın yeni başkanı için düşünülen isimlerden biri olduğu belirtildi. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim beklenmedik bir şekilde görevini 1 Şubat itibariyle bırakacağını açıklamıştı.

Financial Times'ın haberine göre Ivanka Trump'ın ismi Dünya Bankası Başkanlığı için muhtemel isimler arasında yer alıyor. Ivanka daha önce Dünya Bankası ile kadın girişimciliği için bir fon geliştirmek amacıyla çalışmıştı.

Kim, Dünya Bankası başkanlığına 44. ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı, ancak Kim görev süresinin dolmasına 3.5 sene varken istifa ettiği için Trump'ın da bir başkan atama şansı olacak.

Dünya Bankası başkanı bankanın yönetim kurulu tarafından seçiliyor, ancak ABD ile Avrupalı hissedarlar arasındaki bir anlaşma sebebiyle Dünya Bankası başkanı ABD'den, IMF'nin başkanı ise Avrupa'dan seçiliyor. Newsweek'in aktardığına göre bu anlaşma Çin gibi ülkeleri rahatsız ediyor.

Yeni bir başkan belli olana kadar görevi Kim'den Bulgar siyasetçi Kristalina Georgieva teslim alacak.