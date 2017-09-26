Trump'ın, kendisini protesto ettiği için küfrettiği Kaepernick'in annesi: Oğluyla gurur duyan bir o..puyum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini protesto ettiği için "O... ç....ğu" şeklinde küfrettiği Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in annesi, "Sanırım bu beni gururlu bir o***pu yapıyor!" diye cevap verdi.

Trump, kendisininin ırkçı söylemlerini eleştirmek amacıyla 'her maç diz çökerek' yapılan protestoyu başlatan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick için canlı yayında, "O.... Ç....ğu" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Colin'in annesi Teresa Kaepernick, Twitter hesabı üzerinden "Sanırım bu beni oğluyla gurur duyan bir o... yapıyor" yazdı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaapernick, geçtiğimiz yıldan beri Amerika’nın ulusal marşında diz çökerek ırkçılığı protesto ediyordu. Sonradan bu protestoya yavaş yavaş diğer sporcular da katılmaya başlamıştı.

ABD Başkanı Trump ise kameralar önünde bu durumla ilgili çok sert bir ifade kullandı. Ulusal marşta diz çöken futbolcuları hedef alan Trump, bu protestoyu başlatan Kaapernick’e ‘O… çocuğu’ dedi.

İşte Donald Trump’ın o ifadeleri:

‘’Yaralayıcı olan ne biliyor musunuz? Size benzeyen insanlar televizyonlarını açtığında, onlar gibi insanların, muhteşem milli marşımız çalınırken diz çöktüklerini görüyor. Tek bir sporcunun bile bunu yaptığını gördüğünüzde stadı terk ederseniz bu duracak. NFL kulüplerinin sahiplerinin, bir sporcu bayrağımıza saygısızlık ettiğinde, ‘Bu o… çocuğunu sahadan derhal çıkarın. (Sunduğu Çırak programında kullandığı meşhur kelimeye gönderme yaparak’ ‘Kovuldun’ dediğini görmez istemez misiniz?’’.