Trump'ın kazandığı eyalette oylar tekrar sayılacak

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki seçim komisyonu, oyların tekrar sayılması teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Wisconsin'da seçimleri kazanan Donald Trump 1 milyon 404 bin, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ise 1 milyon 381 bin 823 oy almıştı. Yeşil Parti adayı Jill Stein'e sadece 31 bin 6 oy çıkmıştı. Yenilik Partisi adayı Rocky Reque DeLa Fuente ise bin 514 oyda kalmıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Wisconsin Seçim Komisyonu yazılı bir açıklama yaparak, Yeşil Parti adayı Jill Stein'in ve Yenilik Partisi adayı Rocky Reque DeLa Fuente tarafından yapılan itirazı kabul ettiklerini bildirdi.

Komisyon başkanı Mark Thomsen, oyların tekrar sayılması durumunda sonuçta bir değişiklik beklemediklerini belirterek, “En azından bu sayede sonuçları ikinci kez gözden geçirmiş olacağız ve Wisconsin seçmenine sistemimizin adaletli olduğunu bir kez daha göstermiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 3 Demokrat Parti ve 3 Cumhuriyetçi Parti’den oluşan komisyonun oyların sayım işlemine perşembe günü başlayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta, seçim komisyonu yazılı bir açıkla yaparak Donald Trump'ın kazandığı Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılması için başvuruda bulunulduğunu bildirmişti.

ABD'li bilgisayar uzmanları da elektronik oy verme makinesi bulunan üç eyalette Clinton'a verilen oyların tahminlerden yüzde 7 daha düşük çıktığını ve yeniden sayılması gerektiğini söylemişti. Wisconsin de bu eyaletler arasındaydı. Seçimlerden zaferle çıkarak başkan seçilen Trump, Wisconsin eyaletinde başkanlık seçimi oylarının yeniden sayılmasına yönelik çağrıyı 'sahtekarlık' olarak nitelendirmişti.