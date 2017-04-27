Trump'ın 'kayıt dışı göçmen' hattına uzaylı ihbarı yağıyor

ABD hükümeti, kayıt dışı göçmenler için 'sabıkalı uzaylı' anlamına da gelen 'criminal alien', yani 'sabıkalı yabancılar' terimini kullandığında, herhalde bunun insanlarda UFO'ları çağrıştıracağını düşünmemişti.

Sosyal medya kullanıcılarının ise uzaylı anlamına da gelen 'alien' kelimesini duyduklarında gözlerinin önüne göçmenler yerine uçan daireler ve tabii ki X-Files (Gizli Dosyalar) sahneleri gelmişti bile.

İç Güvenlik Bakanlığı, Çarşamba günü yeni bir çağrı hattı ofisi kurdu. 'VOICE' adı verilen çağrı hattının, ABD'de yaşayan göçmenlerin işlediği suçlardan etkilenenler ve ailelerine hizmet vereceği açıklandı.

Bu Twitter kullanıcısı, "Milyonlarca insan bu çağrı hattını UFO'dan yabancılarla (uzaylılarla) karşılaşmalarını anlatmak için arasa, çok utandırıcı olmaz mıydı?" mesajını paylaştı.

Ofis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında duyurduğu göç politikalarına ilişkin kararnamenin bir ayağı.

Bakanlık'ın açıklamasında, göçmenler için "removable criminal aliens" (uzaklaştırılabilir sabıkalı yabancılar/uzaylılar) tanımının kullanılması ise, mizah konusu oldu.

Hattın uzaylı filmlerinin yapımcılarının desteklediği "Uzaylı Günü"nde açılması üzerine ABD'liler, çağrı hattını arayıp işletmeye başladılar.

Kısa süre sonra, çağrı hattını en çok meşgul eden aramalar, uzaylı ve UFO ihbarlarıydı.

Hattı işletenler, kült uzaylı filmlerinin bölümlerini anlatmaya başladı.

Bir Twitter kullanıcısı "Çok ciddiyim, VOICE hattını çok yakında ve çok sık olarak arayacağım ve ET, Alien (Uzaylı) ve büyük ihtimalle Predator'den (Av), işledikleri suçlardan bahsedeceğim" dedi.

Bir başka kullanıcı, hattı arayıp traktörünün uzaylılar tarafından çalındığını söyledi.

Hattı kaç kişinin aradığı bilinmiyor ancak birçok Twitter kullanıcısı, ulaşmak için dakikalarca telefonda beklediklerini anlatıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri, bu aramaların çalışmalarını etkilediğini söyledi.

Buzzfeed haber sitesine konuşan bir yetkili, insanların kendi fikirlerini duyurmak için "suçlara maruz kalmış meşru kurbanları ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynakları almaktan men etmek dışında, daha yapıcı yolların da olduğunu" ifade etti.

Bu kullanıcı ise, hattı arayarak "şişirilmiş turuncu bir insanımsı gördüğünü" ihbar etti.

ABD hükümeti, VOICE ofisinin kayıt dışı göçmenlerin iddia edilen suçlarının kurbanlarına, bu kişilerin göç sistemindeki şüpheli hareketleri ya da sınır dışı edildiği gibi bilgiler sağlanıyor.

Hükümet politikalarını eleştirenlerse, birçok araştırmanın göçmenlerin ABD doğumlulara göre önemli suçlar işlemeye daha az yatkın olduğunu gösterdiğine işaret ediyor.

ABD Göç Konseyi, bunun hem kayıtlı hem de kayıtdışı göçmenler için, hangi ülkeden geldikleri ya da eğitim seviyelerinden bağımsız olarak doğru olduğunu belirtiyor.