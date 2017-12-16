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Dünya

Trump'ın kararı Avrupa Konseyi'ne taşınacak

AKPM Türk heyeti, Trump'ın Kudüs kararının acil gündemle görüşülmesi çağrısında bulundu

16 Aralık 2017 05:13

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının, AKPM Genel Kurulunda acil gündeme alınıp görüşülmesi için girişimde bulundu.

Trump'ın kararı, Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan AKPM Siyasi İşler Komitesi ve Başkanlık Divanı'nda gündeme geldi.

Türk heyeti, ocak ayında toplanacak AKPM Genel Kurulunda, Trump'ın kararı ve bunun Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri, bölgedeki istikrara etkilerinin "Acil işler" başlığı altında gündeme eklenmesi yönünde talepte bulundu.

Ulaşılan acil görüşme talebi metninde, Trump'ın kararının, tüm insanlığın görevi olarak görülen Kudüs'ün tarihi statüsünü koruma ve nihai barışı sağlamaya yönelik saldırı olduğunun altı çiziliyor.

Avrupa Konseyi'nin bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasında ortaya koyacağı katkıların sorgulandığı metinde, "AKPM'nin, İsrail ve Filistin parlamentolarının üyelerinin birlikte temsil edildiği tek uluslararası kuruluş" olduğuna vurgu yapıldı.

AKPM Türk Heyeti Başkanı AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan yaptığı açıklamada, Kudüs'ün statüsünün sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın gündeminde olduğunu ve Avrupa Konseyi'nin Trump'ın bu sorumsuz kararı karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti. Küçükcan, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda 49 üye ülke hakkında kararlar alan Konseyin, Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik baskı, işkence ve adaletsizlikleri görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

"İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecini canlandırma: Avrupa Konseyi'nin katkıları" başlıklı acil gündem talebini, AKPM Genel Kurulu öncesi toplanacak Başkanlık Divanı değerlendirip karara bağlayacak.

 

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