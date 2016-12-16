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Dünya

Trump'ın kabinesinin içişleri bakanı da belli oldu

Donald Trump, İçişleri Bakanlığı için Temsilciler Meclisinin Montanalı üyesi Ryan Zinke'i aday gösterecek

16 Aralık 2016 01:24

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, İçişleri Bakanlığı için Temsilciler Meclisinin Montanalı üyesi Ryan Zinke'i aday göstereceğini duyurdu.

Başkanlığı 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump, kabinesini şekillendirmeye devam ediyor.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Zinke'in Temsilciler Meclisi'nde ormanların yönetimi, kalkınma, enerji ve kamu arazileri konularında önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Zinke'in federal arazilerin yönetiminde başarılı işler yapacağını ifade eden Trump, Başkanlığa geldikten sonra doğal kaynakların yönetimi konusundaki "kötü düzenlemeleri" iptal ederek daha fazla istihdam sağlanması için bu doğal kaynakların işletilmesini sağlayacağını ifade etti.

Montanalı 55 yaşındaki Ryan Zinke, 23 yıl Amerikan Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olarak siyasete atıldı.

Irak'ın işgalinde özel birliklere komuta eden Zinke, 2015 yılından beri Temsilciler Meclisinde Montana'yı temsil ediyor.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin yöneticileri Zinke'yi desteklerken, çevreci kuruluşlar Zinke'in İçişleri Bakanı olmasının "doğal varlıkların şirketlere satılması" sonucunu doğuracağı endişesini dile getirdi.

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