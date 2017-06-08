Trump'ın İran saldırılarına dair açıklaması tepki çekti

İran, dün Tahran’da parlamento binası ve Humeyni'nin türbesine düzenlenen ve en az 12 kişinin öldüğü iki intihar saldırısının yaralarını sarmaya çalışırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılara ilişkin açıklamaları gündeme damgasını vurdu.

Trump ABD'nin kurbanlar için "yas tutup, dua edeceğini" söyledi. Ancak Trump "Terörizmi destekleyen ülkelerin destekledikleri şeytanın kurbanı olacaklarının altını çiziyoruz" açıklamasıyla İran'ın tepkisini çekti.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Trump'ın açıklamalarını kınayarak "İğrenç bir Beyaz Saray açıklaması...İranlılar ABD'nin bu tür dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandığı bir Tweet attı.

Trump'ın sözleri sosyal medyada İran vatandaşlarından da tepki aldı. İranlı iş analisti Ali Ghezelbash attığı Tweet'te:

"İranlılar sizin için 11 Eylül saldırılarından sonra mum yaktı. Siz onları yere düşmüşken bir de tekmeliyorsunuz. Çok şık" dedi.

ABD uzun süredir İran'ı teröre destek vermekle suçluyor ve 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sona erdirmekle tehdit ediyor. ABD Senatosu'nda İran'a yeni yaptırımlar uygulanması içeren bir yasa gündemde.

Tahran’da dün İran parlamentosu ve Humeyni'nin türbesinde düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti. İran Devrim Muhafızları ise saldırıların arkasında Suudi Arabistan ve ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

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AFP/Reuters/SSB