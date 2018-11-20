Trump'ın iltica yasağına federal yargıç engeli

Federal yargıç Jon Tigar, Donald Trump yönetiminin ABD'nin güney sınırından yasadışı yollarla geçen göçmenleri reddetmesini geçici olarak engelledi.



ABD Başkanı Trump, 9 Kasım'da güney sınırını geçenlere iltica başvurusu yapılamayacağını bildiren bir bildiri yayınlamıştı, ancak ABD bölge yargıcı Tigar Pazartesi günkü kararında, mevzuatın, belirli bir varış limanında olsun ya da olmasın, ABD'ye gelen yabancıların iltica başvurusunda bulunabileceğini açıkça belirtti.



Tigar ayrıca, yönetimin acil durum düzenleme yetkisini kötüye kullandığını ve politika değişikliği hakkındaki yorumları değerlendirmek için 30 günlük bir bekleme süresinden feragat ettiğini de söyledi.



Tigar, “Başkan’ın yetki alanı ne olursa olsun, Kongre'nin açıkça yasakladığı bir uygulama için göçmenlik yasalarını yeniden yazamaz” dedi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bir aylığına temyiz başvurusunda bulunma hakkı olan karar hakkında bir yorumda bulunmadı.

(DHA)