Trump'ın ilk telefonu Netanyahu'ya: İsrail'e desteğimiz sınırsız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu. Trump'ın görüşmede, ABD'nin İsrail'e sınırsız desteğinin altını çizdiği ve iki liderin de "İran'ın yol açtığı tehdit" konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Trump'ın Netanyahu'yu Şubat ayında Beyaz Saray'a davet ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada "İran'ın tehdide yol açtığı konusunda hemfikir olan iki liderin bölgesel konularda daha sıkı işbirliği yapmak istediği" kaydedildi.

Beyaz Saray'ın bu açıklaması, Washington'ın Tahran'a karşı daha sert politikalar izleyeceğinin işareti olarak değerlendirildi. Trump seçim kampanyasında da İsrail'in rahatsızlık duyduğu İran'la yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkmıştı.

Barış görüşmeleri için ‘ortak vizyon'

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu Şubat ayı için Beyaz Saray'a davet ettiği, ancak kesin bir tarih kararlaştırılmadığı belirtildi. Açıklamada, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin oldukça "sıcak" geçtiği değerlendirmesi yapıldı. İkilinin görüşmede, İran ile imzalanan nükleer anlaşma ve Filistin ile barış görüşmeleri üzerine de görüştükleri ifade edildi.

Netanyahu'nun bölgeye barış ve istikrar getirecek "ortak bir vizyon" oluşturulmasına yönelik dileğini Trump'a bir kez daha tekrarladığı kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında ise bu konuda Filistin ile İsrail arasındaki barışın ancak "doğrudan görüşmelerle" sağlanabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını açıklamış, ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Kudüs'ün statüsü iki devletli çözüm üzerinde büyük rol oynuyor. İsrail, Kudüs'ün bölünemeyeceğini belirtirken Filistin tarafı Doğu Kudüs'ü kurulması hedeflenen devletin başkenti yapmak istiyor.

"Trump ile birlikte oyunun kuralları değişti"

İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecindeki en tartışmalı konulardan biri de Yahudi yerleşim yerleri. Ancak İsrailli yetkililer, ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından Doğu Kudüs'te 566 konutu kapsayan yeni yerleşim projesine onay verdi.

Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Meir Turjeman, Trump'ın göreve başladığı cuma günü itibariyle "oyunun kurallarının değiştiği' değerlendirmesinde bulundu. Turjeman, onay verilen 566 yeni konutun başlangıç olduğunu, 11 bin yeni konutun inşasına ilişkin planları olduğunu kaydetti.

Batı Şeria'da yaklaşık 430 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 binin üzerinde Yahudi yerleşimci yaşıyor. Aralık ayında BM Güvenlik Konseyi 1979 yılından bu yana ilk kez İsrail yerleşim yerlerine karşı bir kararı onaylamıştı. Obama başkanlığındaki ABD yönetimi daha önceleri olduğu gibi veto vermek yerine çekimser oy kullanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/GA/HS