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BBC Türkçe

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

ABD'deki seçimlere Rusya'nın müdahalesini araştıran Özel Savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates'e vergi ve banka sahtekarlığı suçlamaları yöneltti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'deki seçimlere Rusya'nın müdahalesini araştıran Özel Savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates'e vergi ve banka sahtekarlığı suçlamaları yöneltti.

Gates ve Manafort geçen Ekim'de de kara para aklamakla suçlanmıştı.

Ancak ikiliye Rusya'yla işbirliği iddiaları konusunda henüz herhangi bir suçlama yapılmadı.

Sözcüsü Manafort'un masum olduğunu savunurken, Gates'in avukatı henüz iddialara bir yanıt vermedi.

Manafort, Ukrayna'daki Rusya yanlısı siyasetçilerle ilişkileri konusundaki suçlamalar nedeniyle Ağustos 2016'ta kampanya müdürlüğünden istifa etmişti.

Manafort 1976'da Gerarld Ford'tan başlayarak bazı Cumhuriyetçi başkan adaylarının seçim kampanyalarında çalışmıştı.

Yöneltilen 32 farklı suçlamada, Manafort ve Gates, Manafort'un 30 milyon dolardan fazla kişisel gelirini, vergi yetkililerinden saklamaya çalışmakla itham ediliyor.

Gates'in de aynı yöntemle 3 milyon dolarlık kendi parasını sakladığı iddia ediliyor.

Paranın 75 milyon dolarlık bir offshore hesabından "akıp geçtiği" savunuluyor.

Ayrıca ikilinin ABD makamlarına 2010-2014 arasında yanlış olduklarını bildikleri vergi beyannameleri verdikleri kaydediliyor.

Gates nakit paranın kendisine ait olan kısmıyla "ev kredisi ödemeleri, çocuklarının okul parası ve Virginia'daki evini yeniden dekore etmek de de dahil olmak üzere kişisel masraflarını karşılamakla" suçlanıyor.

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