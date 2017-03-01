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Dünya

Trump'ın İçişleri Bakanı onaylandı

Senato'dan onay alan Ryan Zinke'nin kısa sürede göreve başlaması bekleniyor

01 Mart 2017 23:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Temsilciler Meclisi Montana vekili Cumhuriyetçi Ryan Zinke (55), Senatodan gerekli onayı alarak bakan olmaya hak kazandı.

Senatodaki oylamada 68 senatör Zinke için evet oyu kullanırken sadece 31 senatörden olumsuz oy geldi. Bu sonuçla bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Zinke'nin kısa süre içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Daha önce Senatodaki bir oturumda Zinke, Trump'ın "iklim değişikliğinin gerçek olmadığı" yönündeki yorumuna katılmadığını ve Alaska bölgesindeki petrol ve doğalgaz aramalarını sınırlandıran düzenlemeleri yeniden gözden geçireceğini dile getirmişti.

1986-2008 yıllarında ABD Donanması Özel Kuvvetler Komutanlığında (Navy SEAL) görev yapan Zinke, bir başkanın kabinesinde görev alan ilk "donanma özel kuvvetler mensubu" olarak kayıtlara geçecek.

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