Trump'ın iadesini istediği papaz Brunson'un tutukluluk hâlinin devamına karar verildi

Türkiye'de 'askeri ve siyasi casusluk' ve 'terör örgütü adına suç işlemek'le suçlanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir'de, 'FETÖ' ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı tutuklu sanık Brunson'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

ABD tarafı oradaydı

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve bazı yetkilileri, ABD Dini Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve kilise görevlileri de takip etti.

"Teröristlerle yakın ilişkide"

Tanık olarak dinlenilen L.A, 8-10 yıldır tanıdığı sanık Andrew Brunson'un terör örgütü mensuplarıyla yakın ilişki içinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini, kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını iddia etti.

"Muhbir olarak anılıyordu"

Tanık, Brunson'un hakkında verilen talimatlar nedeniyle hiçbir kilisede çalışamadığını ve muhbir olarak anıldığını söyledi.

Işık Kilisesi Pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesiyle ilgili telkinde bulunduğunu ayrıca tövbe etmesini istediğini ileri sürdü.

"Türkler ile Kürtler arasında savaş var"

Brunson'un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğine şahit olduğunu öne süren L.A, "Brunson bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' dedi. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor dedik." diye konuştu.

"Terör örgütüne sempati duyanlarla çok fazla görüşürdü"

Mahkeme Başkanının, "Kürt kimlikli kişiliklere ayrıcalık tanındığı, bunların arasında PKK'lıların da olduğu, Kürt kilisesi oluşturulmaya çalışıldığı yönünde anlatımların olmuş. Neye dayanarak söylüyorsun" sorusu üzerine tanık, "Terör örgütüne sempati duyanlarla çok fazla görüşme yapardı." cevabını verdi.

"Türkler oturamaz" yazısı

Tanığın "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı." sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, "Neden böyle bir yazı yazıldı" sorusunu yöneltti.

"Bunlar Türk düşmanı"

Tanık L.A, "O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden 'Türkler oturamaz' diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır." dedi.

"Gizli odada terör dokümanları vardı"

Tanık L.A. kilisede gizli bir odada toplanıldığından bahsetti, o toplantılara kendilerinin alınmadığını da sözlerine ekledi.

"Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti. Suruç ve Kobani'ye tanrısal hizmet için gittiklerini söylüyorlardı. 'Gönüllü çalışma' denildi. Bizi çağırmadılar. "