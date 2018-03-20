Trump'ın "İade edin" dediği papaz hakkındaki iddianameden: PKK ve FETÖ'yle Türkiye'yi bölmek istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'ın PKK ve FETÖ ile birlikte faaliyette bulunduğuna yönelik iddialar yer aldı. İddianamaye göre Brunson, Türkiye'nin bir kısmını FETÖ'ye, bir kısmını da PKK'ya vermeye yönelik faaliyetlerin içinde yer aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15, 'devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası istendi.

FETÖ ile PKK'nın benzer bir şekilde hareket ettikleri savunulan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK'nın nihai amacının da toplumda kaos ve tedirginlik oluşturacak, devlet otoritesine olan güveni sarsacak, kamu düzenini, toplum barışını bozarak devletin ülkesi, milleti ve egemenliği bakımından somut tehlike meydana getirecek yoğunluk ve ciddiyette eylemler icra etmeyi planlayarak, Türkiye'nin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını silahlı mücadele vererek, devlet idaresinden ayırıp bu bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir etnik yapıya dayanan devlet kurmak olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, Brunson'un 'bu amaçları bilerek, FETÖ ve PKK ile aynı eksende, nihai amacı ülkeyi karıştırmak, kaosa götürmek ve bölmek olan ayrıştırma planı üzerinde çalışarak bu amacı gerçekleştirecek bilgileri toplamaya, özellikle belli bir etnik kökene sahip vatandaşları bu amaç doğrultusunda yönlendirmeye ve bu tür eylemleri organize etmeye yönelik aktif olarak faaliyet yürüttüğü' savunuldu.

İddianamede, 'Brunson'ın FETÖ ve PKK ile aynı paralelde ve koordineli bir şekilde hareket ettiği, Türkiye'nin birkaç parçaya bölünmesini, bir kısmının PKK idaresine, bir kısmının ise FETÖ idaresine verilmesini, uzun vadede belli etnik kökene sahip olanların Hristiyanlaştırılmasını araç kılmak suretiyle bölmeyi ve ayrıştırmayı amaçlayan bir yapılanma içinde faaliyet gösterdiği' iddiasında bulunularak, şunlar aktarıldı:

"Brunson, Evangelist kilise pastörü maskesi altında daha çok istihbarat ve psikolojik savaş doktrini ile gayri nizami harp elemanı gibi hareket etmiştir. Brunson'un İzmir Protestan Diriliş Kilisesi pastörü olarak, çoğu özel eğitim almış asker ve istihbarat geçmişi olan kişilerden oluşan, özel teknikler ile faaliyet gösteren bir oluşum içerisinde PKK ve FETÖ ile koordineli bir şekilde ve bu örgütlerin amaçları doğrultusunda insani yardım, eğitim ve kurs gibi maskeler altında etnik köken, dini inanış ve mezhep farklılıklarını suistimal ederek ülkemizin bölünmesi, parçalanması, iç karışıklık çıkartılmak suretiyle halkın birbirine karşı kışkırtılması yönünde faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır."

Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016'da terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Brunson'ı istediği belirlenmişti.