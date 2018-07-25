Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı tahrip edildi

T24

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Şöhret Kaldırımı'ndaki (Hollywood Walk of Fame) yıldızı kazma taşıdığı iddia edilen bir kişi tarafından tahrip edildi.

Yerel raporlar, 2016 yılında restore edilen pembe taş yıldızını yok etmek için kazma kullanıldığını tahmin ediyorlar.

ABD basını, Los Angeles polisinin gitar çantasına kazma saklayıp kaçan zanlıyı soruşturduğunu duyurdu.

Polis memurunun denetlediği sokakta, cam ve tozlu kalıntı parçaları yol boyunca dağılmış şekilde görülüyor. Beş köşeli yıldızın çok az bir kısmının sağlam kaldığı belirtildi.

Raporların tahminine göre, vandallık çarşamba günü çok kısa bir zaman aralığında yapıldı.

Terrazzo (venedik mozaiği) ve pirinçten oluşan yıldız, ilk kez 2007 yılında, 6801 Hollywood bulvarında Oscar'ın düzenlendiği Dolby Tiyatrosu'nun yanında döşendi.

Daha önce de birçok kez tahrip edilmişti

Trump'ın yıldızının bir önceki tahribinde, kişi yıldızı Trump tarafından cinsel istismara uğrayan kadınlara destek olmak için açık arttırmada satmayı planladığını söylemişti.

Bundan önce, bir sanatçı Trump'ın ABD ve Meksika arasına sınır duvarı inşa etme planını protesto etmek amacıyla yıldızın etrafına küçük bir duvar inşa etmişti.

Birkaç kez tahrip edilen yıldız, Hollywood Bulvarı ve Vine Caddesi boyunca bulunan 2.600'den fazla yıldızdan sadece birisidir.