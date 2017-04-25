Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızı ikinci kez tahrip edildi

Tartışmalı politikaları, öngörülemeyen hamleleri ve ailesini Beyaz Saray işlerine haddinden fazla dahil etmekle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood bulvarındaki yıldızı, altı içerisinde ikinci kez protestocuların hedefi oldu.

Binlerce ünlü ya da önemli insanın isimlerinin yer aldığı Hollywood bulvarındaki Trump yıldızı, kimliği belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Yıldızın üzerine siyah bir kalemle 'Trump'ı s……' yazıldı.

​Trump'ın yıldızı, ABD seçimlerinden bir ay önce yani Ekim 2016'da da James Lambert Otis isimli bir erkek tarafından balyozla tahrip edilmişti. Otis o dönemde, yerinden sökmek istediği yıldızı açık artırmayla satıp elde ettiği geliri, Trump'ı cinsel tacizle suçlayan kadınlara hibe etmeyi planladığını söylemişti.

Otis'e vandallık suçundan 20 gün sosyal hizmet görevi verilirken, tahrip ettiği yıldızın tamamen değiştirilmesi gerekmişti.

Hollywood Ticaret Odası'na göre, bulvarındaki her bir yıldız kent bütçesine 30.000 dolara mal oluyor.

Trump ismi bulvara, siyasete adım atmadan çok daha önce, Miss Universe güzellik yarışmasının yapımcısı olması nedeniyle 2007'de yazılmıştı.