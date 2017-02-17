Trump'ın göçmenler için 100 bin kişiyi görevlendirdiği iddiasına jet yalanlama

Trump yönetimi ülkedeki izinsiz mültecilerin durumuyla flaş bir karara imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Reuters Haber Ajansı, Beyaz Saray 100 bin güvenlik görevlisini ülkede izinsiz olarak bulunan mültecileri yakalayarak sınırdışı etmek için görevlendirmeyi düşündüğü iddiasını üyelerine servis etti. Beyaz Saray iddiayı anında yalanladı.

Trump'ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağının ardından, geçtiğimiz günlerde ABD polisi birçok izinsiz mülteciyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların büyük bir çoğunluğunun suç kaydı olmadığı belirtilmişti.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Associated Press'in abonelerine son dakika koduyla servis ettiği habere, Beyaz Saray'dan jet yalanlama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü, gündem yaratan gelişmeyle ilgili haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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