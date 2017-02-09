Trump'ın göçmen karşıtı politikasına karşı çıkan teknoloji devleri, devir-teslim törenine bağış yapmış

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan teknoloji şirketleri, 20 Ocak'ta yapılan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.

Politico'nun haberine göre, Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandırılan haberde, Microsoft'un Trump'ın başkanlığı devralması kapsamında düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlık bağış yaptığı ve bedeli aynı miktara yakın hizmeti ücretsiz sunduğu belirtildi.

Google ve Amazon'un bağışta bulunan diğer şirketler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, bağış miktarları belli olmayan iki şirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet sağladığı da kaydedildi.

Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'ın devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoğraf kabinleriyle destek verdi. Para bağışı yapmayan şirket aynı hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak sağlamıştı.