Trump'ın geçiş süreci kadrosu açıklandı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a bu görevi devralacağı ocak ayı sonuna kadar yardımcı olacak kadro belirlendi.

Trump'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Indiana Valisi olan ve 20 Ocak 2017'den sonra ABD Başkan Yardımcılığını yürütecek Mike Pence, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki koltuğuna oturmasına kadar geçiş sürecinde görev alacak personel kadrosuna başkanlık edecek.

Geçiş süreci personel kadrosunda New Jersey Valisi Chris Christie, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich, Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli korgeneral Michael Flynn, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ile Alabama Senatörü Jeff Sessions bulunuyor.

Kadroda, Donald Trump'ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, kızı Ivanka Trump, damadı Jared Kushner ve uluslararası ödeme sistemi PayPal'in kurucu ortağı Peter Thiel de yer alıyor.

Trump'ın geçiş süreci kadrosuna daha önce New Jersey Valisi Christie'nin başkanlık edeceği duyurulmuştu. Uzmanlar, Christie'nin eski iki yardımcısının New Jersey eyaletindeki "köprü kapatma" davasında geçen hafta suçlu bulunmasının ardından Trump'ın kadronun başına Mike Pence'i uygun gördüğünü belirtiyor.