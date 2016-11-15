Trump'ın geçiş ekibinde yer alan aile üyelerine ilişkin o iddia yalanlandı

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, göreve başlayacağı 20 Ocak 2017'ye hazırlanmak için oluşturduğu geçiş ekibinde çocukları Ivanka, Eric, Donald Trump Jr. ve damadı Jared Kushner'e yer verdi. Trump'ın, ekibine dahil ettiği çocukları için gizlilik izni istediğine dair haberler ise yalanlandı.

Trump'ın 16 kişilik geçiş komitesinde yer alan kızı Ivanka (35), oğulları Eric (32) ve Donald Trump Jr. (38) ve damadı Jared Kushner (35), ekibin dörtte birini oluşturdu. Geri kalan üyeler de Trump'ın seçim kampanyası sırasında 70 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçiye sadık kalan isimler oldu.

Beyaz Saray'a geçiş çalışmalarını yapan ekibin başında ise Trump'ın başkan yardımcısı seçilen Mike Pence bulunuyor.

Ekipteki isimler Trump'ın New York'taki Trump Tower binasında bir araya gelerek, yeni kabine ve federal kurumların başında yer alabilecek muhtemel isimleri, Beyaz Saray'a geldikten sonra doldurulması gereken yaklaşık 4 bin göreve getirilecek adayları ve politika değişikliklerini tartışıyorlar.

Trump'ın geçiş ekibinin bir üyesi Reuters'a yaptığı açıklamada, 20 Ocak sonrasında hangi politikalarda değişiklikler yapılacağını belirlemek için 100'den fazla kişinin çalıştığını söyledi.

O iddia yalanlandı

Öte yandan Trump'ın; çocukları Ivanka, Eric ve Donald Trump Jr. için gizlilik izni sağlamaya çalıştığına dair iddia yalanlandı.

CBS ve CNN'in yayımladığı haberlerde, Trump'ın geçiş ekibinin, bu üç isme söz konusu ayrıcalığın sağlanması için çalışma yürüttüğü iddia edilmişti.

Söz konusu izin, Trump'a, çocuklarıyla ulusal güvenlik konularını tartışma imkanı tanıyacaktı. Bu izne sahip kişiler ayrıca gizli bilgiler alma ve yasak bölgelere girme hakkını elde ediyor.

"Böyle bir talebi olmadı"

Ancak geçiş ekibinden bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aynı ekipten ismi verilmeyen bir başka yetkili de AFP'ye konuşarak, Trump'ın böyle bir talepte bulunmadığını söyledi ve "Bu şu an olmasını beklediğim bir şey değil" dedi.

ABD'de federal yasalar, başkanının aile üyelerinin, Beyaz Saray'da resmi görevler almasını yasaklıyor ancak ulusal güvenlik danışmanlığı yapmalarına izin veriyor. ABD basını, Trump'ın çocuklarının bu yolla gizlilik izni alabileceklerini belirtmişti.

Trump'ın çocukları ve damadı, 8 Kasım öncesindeki seçim kampanyasında önemli roller üstlenmişti. Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, sahibi olduğu şirketlerle ilgili işlerini çocuklarına devredeceğini açıklamıştı.

Donald Trump'ın kızlarından Ivanka Trump, geçen gün ailesiyle birlikte katıldığı bir televizyon programında, Beyaz Saray'da resmi bir görev almayacağını belirtmiş ancak danışman olarak babasına destek olabileceğinin sinyalini vermişti.