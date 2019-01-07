Trump'ın 'Game of Thrones' paylaşımlarına tepki: Masum insanların canını yakmayı bırak

T24 Haber Merkezi

ABD Senatosu'nda azınlık durumunda bulunan Demokratların liderliğini yapan New York Senatörü Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı 'Game of Thrones' temalı paylaşımlara tepki gösterdi.

Schumer, Trump'ın tekrar "Duvar Geliyor" yazılı bir paylaşım yapması üzerine sosyal medya hesabından "Komik resim paylaşımlarından bıktık. Sadece masum insanların canını yakmayı bırak ve hükümeti tekrar aç" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Federal hükümet 22 Aralık 2018 tarihinde Trump'ın duvar talebine fon sağlama konusunda anlaşamadığı için kısmen kapanmıştı.

Ne olmuştu?

Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir fikir ayrılığına sebep olan 'Meksika sınır duvarı' tartışmasına 'Game of Thrones' dizisinden bir gönderme yaptı. Trump, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Duvar geliyor" yazmıştı.

Trump yaptığı paylaşımla "Game of Thrones" dizisinin ünlü "Kış geliyor" (Winter is coming) repliğine gönderme yapmıştı.

ABD Başkanı daha önce İran'a uygulanacak ekonomik yaptırımlar ile ilgili "Yaptırımlar geliyor" (Sanctions are coming) şeklinde bir paylaşım yapmıştı.