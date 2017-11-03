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Ekonomi
Deutsche Welle

Trump'ın Fed başkanlığı için adayı Powell

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığına, bankanın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Jerome Powell'ı aday gösterdi.

03 Kasım 2017 03:58

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Fed için belirlediği yeni başkan adayını açıkladı.

Trump, dört yıllık görev süresi 3 Şubat 2018'de sona erecek olan Janet Yellen'in yerine Fed Yönetim Kurulu Üyesi (Guvernör) olarak görev yapan 64 yaşındaki Jerome Powell'ı aday gösterdi.

Trump, kameraların karşısına birlikte çıktığı Powell'ı "güçlü, kendini işine adamış ve zeki" olarak tanımladı.

Trump'ın Powell'ı Fed başkanlığına getirme hamlesi, merkez bankasında devamlılıktan yana olan yatırımcıların beklentilerini karşılayacağı tahmin edilen güvenli bir seçim olarak yorumlandı.

Faiz artırımı konusunda Yellen ile benzer görüşlere sahip olan Powell, Fed'de 2012'den bu yana Guvernör olarak görev yapıyordu.

Cumhuriyetçi Powell'ın Fed başkanı olabilmesi için Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Yellen'i de övdü

Powell'ı aday gösterdiğini açıklayan Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında Yellen'e de övgüler yağdırdı. Trump, Yellen için "müthiş bir iş çıkaran, harika bir kadın" ifadesini kullandı.

Fed'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Yellen'in yeni dönem için atanmaması ABD'de 38 yıl sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu. İkinci dönem için atanmayan son Fed başkanı, 1979 yılında Jimmy Carter tarafından tercih edilmeyen William Miller olmuştu.

AP/Reuters/AFP,CÖ/SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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