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"Trump'ın FBI Direktörü adayı, Bank Asya ile bağlantılı" iddiası

"FBI Direktörü adayının ortağı olduğu hukuk firması, 2013 yılında Bank Asya'yı 'İslami bankacılık' adı altında dünyaya açan şirket çıktı"

08 Haziran 2017 11:44

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Direktörü James Comey'den boşalan koltuk için aday olarak açıklayacağını söylediği Christopher A. Wray'ın, Bank Asya bağlantısı olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberi şöyle:

Wray'ın ortağı olduğu King and Spalding adlı hukuk firması, 2013 yılında Bank Asya'yı "İslami bankacılık" adı altında dünyaya açan şirket çıktı.

ABD'de 2000'li yılların başında Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Wray, özellikle dolandırıcılık konularında uzman bir hukukçu olarak tanınıyor. Wray, 2005 yılından itibaren hükümet görevinden ayrılarak, King and Spalding firmasına ortak oldu.

Bank Asya'yı dünya pazarına açtılar

Wray'ın ortak olduğu hukuk firması, internet adresindeki bilgilerde, kendisini "İslami finansman ve hukuk konusunda verdiği danışmanlık ile dünya lideri firmalardan biri" olarak tanıtıyor.

Nitekim firma, 2 Nisan 2013 tarihinde yapılan anlaşma ile o dönemde Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılmamış olan Bank Asya'yı da dünya İslami Finans dünyasına açmış.

Şirketin danışmanlığı ile dünya hukuk piyasalarında yer almaya başlamış

King and Spalding'in internet sitesinde yer alan anlaşmaya ilişkin detaylara göre şirket, Asya Katılım Bankası A.Ş.'yi (Bank Asya) 250 milyon dolarlık güvence ile Şeriat'a uygun menkul değer alım satımına açılmasına ön ayak olmuş.

Bank Asya, King and Spalding'in danışmanlığı ile dünya hukuk piyasalarında yer almaya başlamış.

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