Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn'e Türkiye soruşturması: Gülen filmi mercek altında!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı olan ve itirafçılık yapacağı öne sürülen Michael Flynn'le ilgili soruşturma kapsamında Fethullah Gülen aleyhinde çekmeye başladığı film soruşturuluyor. FBI ajanları filmin çalışanlarının ifadesini almaya başladı.

Donald Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı olan, Rusya’nın seçimlere müdahale etmesine yardım ettiği öne sürülen ve Fethullah Gülen hareketine karşı lobi yapmak için para aldığı ortaya çıkan Flynn’in Türkiye ile ilgili çalışmaları hakkında soruşturma genişliyor.

Wall Street Journal gazetesi, Rusya soruşturmasının başındaki özel savcı Robert Mueller’in, Flynn’in Gülen aleyhinde çekmeye başladığı ancak yarım kalan belgeseli soruşturduğunu yazdı. Habere göre, söz konusu belgeselde çalışması planlanan kişilerin ifadeleri alınıyor.

Gazete Duvar’ın WSJ’den aktarımına göre, Mueller’in soruşturmasında, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği ve Trump’ın kampanya sorumlularının Rus yetkililerle işbirliği yaptığı iddiaları araştırılıyor. Flynn de bu kişilerden biri. Ancak eski ulusal güvenlik danışmanın Türkiye bağlantıları da ortaya çıkmış durumda. Flynn, başkanlık seçimlerinin düzenlendiği gün The Hill isimli etkili internet sitesinde, ‘Fethullah Gülen’in iade edilmesi gerektiğine’ dair bir makale yazmıştı; istifasından sonraysa Türkiye lehine lobi yapmak için para aldığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ABD şimdi, Flynn’in ulusal güvenlik danışmanlığı yaptığı 24 gün boyunca ABD yerine Rusya ve Türkiye’nin çıkarlarını gözetip gözetmediğini sorguluyor.

İfade süreci başladı

Wall Street Journal’ın haberine göre de, Mueller bu soruşturma kapsamında Gülen belgeselini mercek altına aldı. Habere göre FBI, Flynn’in film için anlaştığı kişilerin ifadelerini almaya başladı. FBI ajanlarının, film için söyleşiler yapmak üzere anlaşan serbest gazeteci David Enders ve sunuculuk yapması planlanan eski CNN çalışanı Rudi Bahtiyar ile temas kurduğu belirtildi. FBI’a filmle ilgili ifade veren diğer kişiler de, kendilerine Flynn’in iş ortağı olan ve film için anlaşmaları yapan Bijan Kian hakkında ayrıntılı sorular sorulduğunu aktardı.

New York Times gazetesi dün, Flynn’in savcılarla işbirliği yapmaya başlamış olabileceğini yazmıştı.

Ne olmuştu?

Türk işadamı Kamil Ekim Alptekin ile Türkiye lehine lobi yapmak için 530 bin dolarlık bir anlaşma yapan Flynn’in, bu anlaşma kapsamında bir belgesel-film çekmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Amerikan basını, Flynn’in Rusya soruşturması yüzünden istifa etmesi ve Türkiye lehine lobi anlaşmasının ortaya çıkması sonrası filmin yarım kaldığını yazmıştı. İfadesi alınan gazeteci Enders ise mayıs ayında Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, film için işe alındığı sırada bu işin arkasında Flynn’in olduğunu kimseye söylememesinin istendiğini söylemişti.