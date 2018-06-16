Trump'ın eski kampanya yöneticisine hapishane yolu gözüktü

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 yılında, başkanlık yarışı sırasında kampanya yöneticiliğine yapan isimlerden Paul Manafort, devletin kendisine karşı mahkemeye çıkaracağı tanıkları provake etmeye çalıştığı iddası hakkındaki suçlamalara eklendi. Yargıç, tanıklarla telefon üzerinden iletişim kurduğu söylenen Manafort için "Burası ortaokul değil, elinden telefonunu alamam" diyerek, bir sonraki duruşmaya kadar hapishanede kalacağını açıkladı. Manafort henüz duruşmaları başlamamış olan davada, 10 milyon dolar kefalet ödeyerek ev hapsine girmişti.

Geçen hafta, eski FBI direktörü Robert Mueller ile çalışan savcılar, yeni suçların davaya eklenmesi sebebiyle Manfort’un tutuklanmasını ya da -en azından- yargılanma koşullarının değişmesini talep ettiler. New York Times, Manafort ve yardımcısı Konstantin V. Kilimnik’in tanıklarla iletişime geçtiklerinin tespit edilmesinin savcıların elini güçlendirdiğini ifade etti.

Bu görüşmelerin amacınınsa tanıkların, mahkemede Manfort’un Rusya yanlısı eski Ukrayna Başkanı Viktor F. Yonukovych için ABD’de hiç lobi faaliyetinde bulunmadığının aksi yönünde konuşmalarının önüne geçmek olduğu düşünülüyor.

Devlet, Manfort’un Yonukovych için ABD’de ama ABD Adalet Bakanlığına bildirmeden multimilyon dolarlık lobi faaliyetinde bulunduğunu, Ukraynalı politikacıyı ‘Batı yanlısı’, ‘desteği hak eden bir lider’ olarak tanıtmaya çalıştığını iddia ediyor.

Hakkında birden çok iddia var

Kanıt olarak Manafort’un Yonukovych’e yazdığı, dört sayfalık bir bilgilendirme notu ortaya konuyor. Notta Manafort’un, Kongre üyelerini, batı medyasını ve devlet birimlerini ikna etmek için atılması gereken adımlardan, kampanyanın detaylarından bahsettiğini öne sürüyor. Ayrıca Manafort’un bu lobi faaliyetlerinden kazandığı 30 milyon doları akladığı ve devlet yetkililerine yalan söylediği de iddialar arasında.

Manafort, yargılandığı başka bir davada yurtdışındaki banka hesaplarını bildirmemek, vergi kaçırmak ve banka dolandırıcılığı yapmak suçlamalarıyla karşı karşıya.

2016’daki başkanlık yarışı sırasında Trump’ın kampanyasını beş ay boyunca yöneten Manafort, Ağustos 2016’da Rusya yanlısı lider için ABD’de gizlice lobicilik yaptığı iddiaları su yüzeyine çıkınca istifa etmişti.

Manafort’un avukatları son iddiaları ‘’Jüriyi Bay Manafort’a karşı zehirlemek için pek ince düşünülmemiş bir girişim,’’ olarak tanımladılar.