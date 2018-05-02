Trump'ın eski doktoru: Adaylığı sırasında sağlık raporunu kendisi yazdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski doktoru Harold Bornstein, CNN'e yaptığı açıklamada, başkan adaylığı sırasında Trump için yazdığı sağlık raporu hakkında, "Tüm mektubu o (Trump) dikte ettirdi. Mektubu ben yazmadım" ifadesini kullandı.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında yayınlanan raporda, ABD Başkanının fiziksel gücü ve dayanıklılığı "sıra dışı" olarak tanımlanıyor, Trump'ın "bugüne kadar başkanlığa seçilecek en sağlıklı birey olacağı" yorumu yer alıyordu.

Raporda ayrıca Trump'ın tansiyonu ve test sonuçlarının "şaşılacak derecede mükemmel" olduğu belirtiliyordu.

Beyaz Saray, Bornstein'ın iddiası hakkında henüz açıklama yapmadı.