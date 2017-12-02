Trump'ın eski danışmanı itirafçı oldu; Türkiye ile ilgili suçlamaları da kabul etti

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etti. Flynn, Türkiye'yle ilişkileri konusunda yalan söylediğini de kabul ederken, Amerikan medyası, Flynn'in mahkemede Ruslarla temas kurmasını Donald Trump'ın istediğini söyleyeceğini bildirdi.

Flynn, itirafında "ihanet" ile suçlanmasının çok acı verici olduğunu, bu suçlamaların inandığı her şeye ters olduğunu söyledi. "Yaptıklarımın yanlış olduğunu biliyorum ve bunu düzeltmeye çalışacağım" diyen Flynn, işbirliği yapma kararının ülkesi ve ailesi için en iyisi olduğunu vurguladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi daha önce Flynn'in avukatlarının, Başkan Donald Trump'ın hukuk ekibiyle bilgi paylaşmama kararı aldığını yazmıştı.

Gazeteye göre bu gelişme Flynn'in, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller ile işbirliği yaptığını ya da bu yönde müzakereler yürüttüğünü gösteriyordu.

Türkiye bağlantısı

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV de, Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Ağustos 2016'da üç aylık bir sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmede, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması ve Fethullah Gülen'in faaliyetlerine yönelik araştırmalar yapması öngörülüyordu.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeye göre, Inovo BV şirkete toplam 530 bin dolar ödedi.

Michael Flynn hakkında soruşturmanın açılmasının bir diğer nedeni de şirketinin Inovo BV ile sözleşme imzaladıktan sonra Türkiye adına lobi faaliyetlerinde bulunduğunu Adalet Bakanlığı'na bildirmemiş olmasıydı.

ABD yasaları gereğince, bir Amerikan vatandaşının, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı ülke lobicisi" olarak kaydettirmesi gerekiyor.

Flynn Intel Group'un ise kendisini Inovo'nun lobicisi olarak Eylül 2016'da kaydettirmiş olmasına karşın Türkiye ile ilgili herhangi bir bildirim yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Flynn resmi belgelerde "Yabancı hükümetlerle ilişkilerdeki diğer yalan beyanlar" başlığı altında bu suçlamaları kabul etti.

Flynn, kendisi ve şirketi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nın yararına gerçekleştirilen "Türkiye projesi"ne T.C'nin ne kadar müdahil olduğunu bilmediğinin ve Türkiye projesinin "ABD'li işletmelerin Türkiye'de iş yapmaya olan güvenlerini arttırmaya yönelik olduğunu söylemesinin" yalan olduğunu kabul etti.

Flynn ayrıca The Hill adlı internet sitesinde 8 Kasım 2016'da kaleme aldığı yazının kendi inisiyatifiyle yazıldığı şeklindeki ifadesinin yalan olduğunu ve T.C yetkililerinin bu konuda kendisini yönlendirdiğini itiraf etti.

Öte yandan, Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında Flynn ve oğluna milyonlarca dolar teklif edildiğine dair iddiaların da incelendiği bildirilmişti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn'e bu iş için ödenebilecek ücret 15 milyon doları bulabilecekti.

Flynn'in avukatları, Flynn'in Türk yetkililerle Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı iddialarını yalanlamıştı..

24 gün görevde kalabildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı.

Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.