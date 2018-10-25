Trump'ın eski danışmanı: Gülen derhal Türkiye'ye iade edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Jeffrey Gordon, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı sanığı olarak yargılanan Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Gordon "Fethullah Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli." dedi.

Washington merkezli Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen "ABD-Türkiye Güvenlik Ortaklığı ve Mevcut Zorluklar" başlıklı panelde, Trump'ın eski danışmanlarından Gordon, ABD Siber Komutanlığı Dış Politika Danışmanı Gina Abercombie-Winstanley, ABD Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman ve Emekli General İsmail Hakkı Pekin konuşmacı olarak yer aldı.

"Gülen derhal Türkiye'ye iade edilmeli"

Konuşmasında, Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına da değinen Gordon, "Fethullah Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli. NATO müttefikimizi tehdit eden yapılanmaya sahip çıkmamalıyız" diye konuştu

Öte yandan, “FETÖ’nün kendine bağlı sözleşmeli okullar üzerinden vize sistemini suistimal etmek ve vergi kaçırmak gibi birçok suç işlediğine” vurgu yapan Gordon, yapının FBI tarafından da soruşturulduğunu dile getirdi.

Son dönemlerde Pentagon'un Suriye’deki mevcut zorluklara bakış açısı ve Türk hükümetinin görüşleriyle farklılıkları konusuna da değinen Gordon, Suriye konusunda birtakım güvenlik sorunlarına rağmen umutlu olduğunu ve iki ülkenin bu sorunları beraber çözme noktasında iyi anlaştıklarını belirtti.

Gordon, Washington ve Ankara'nın, siyasi anlaşmazlıklar yaşasalar da askeri anlamda güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "Özellikle IŞİD'le mücadele anlamında İncirlik Üssü, ABD'nin en önemli askeri üslerinden biriyken Türkiye'nin NATO'nun bir parçası olmaması gerektiğine yönelik düşünceler komik." değerlendirmesini yaptı.

"Baskı, Trump'ı harekete geçirecek"

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ise Gordon, "Kaşıkçı olayının ABD medyası tarafından politikleştirildiğini ve medyadan gelen baskının, (Donald) Trump'ı harekete geçireceğini" söyledi.

Gordon ayrıca, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda sert tavır takınmak zorunda olan Trump'ın, aynı zamanda ülkesinin bölgedeki en güçlü iki müttefiki Türkiye ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinde de dengeyi sağlamak zorunda olduğunu belirtti.