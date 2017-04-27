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Dünya

Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkında soruşturma başlatıldı

Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Kislyak ile görüşmesi hakkında yanlış bilgilendirme yaptığının ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti

27 Nisan 2017 21:30

ABD Savunma Bakanlığı müfettişleri Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında, izin almadan yabancı kurumlardan ödeme aldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Flynn, Trump'ın başkanlığı öncesinde Rus büyükelçi ile Rusya'ya ABD'nin uyguladığı yaptırımlar hakkındaki görüşmesini sakladığı ve bu temaslar hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanlış yönlendirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından Temsilciler Meclisi'nin inceleme ve hükümet reformu komisyonuna gönderilen 11 Nisan tarihli mektuba göre Pentagon, Flynn'in "yabancı bir devletten kazanç sağlamadan önce gerekli onayı alıp almadığı" konusunda soruşturma yürütüyor.

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