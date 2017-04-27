Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı müfettişleri Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında, izin almadan yabancı kurumlardan ödeme aldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Flynn, Trump'ın başkanlığı öncesinde Rus büyükelçi ile Rusya'ya ABD'nin uyguladığı yaptırımlar hakkındaki görüşmesini sakladığı ve bu temaslar hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanlış yönlendirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından Temsilciler Meclisi'nin inceleme ve hükümet reformu komisyonuna gönderilen 11 Nisan tarihli mektuba göre Pentagon, Flynn'in "yabancı bir devletten kazanç sağlamadan önce gerekli onayı alıp almadığı" konusunda soruşturma yürütüyor.