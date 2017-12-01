Trump'ın eski Danışmanı "FBI'a yalan söylediğini" itiraf etti

Nafiz Albayrak / New York, 1 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasında \"FBI\'a yalan söylediğini\" itiraf etti.

Flynn, bu konuda \"yaptıklarının yanlış olduğunu\" bildiğini belirterek, \"Bunu düzeltmeye çalışacağım\" sözü verdi ve \"işbirliği yapma kararının ülkesi ve ailesi için en iyisi\" olacağına inandığını ekledi.

ABD basınına göre Flynn, özel yetkili savcı Robert Mueller\'in yürüttüğü soruşturmada Trump aleyhine tanıklık yapacak.

Flynn\'in bir aydan da kısa süre yapabildiği ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmasına, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmelere ilişkin yanıltıcı bilgi vermesi neden oldu. Flynn\'in, Trump\'ın seçim kampanyası sırasında Rusya\'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında, yetkilileri yanlış bilgilendirdiği anlaşılmıştı.