Trump'ın eski avukatına hapis cezası talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan dolayı 63 aya kadar hapsi istendiği bildirildi.

Rusya soruşturmasında kritik bir dönemece girilirken Cohen ile ilgili federal soruşturma yürüten New York federal mahkemesi savcıları davayla ilgili bir dosyayı kamuoyuna açıkladı.

Dosyada Cohen'in, Rusya soruşturması bağlamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi ile güçlü iş birliği yaptığına dikkat çekildi ancak yine de hakkındaki suçların ciddi olması dolayısıyla Cohen için 51 ile 63 ay arasında hapis cezası istendi.

Buna göre Cohen, "(Trump kastedilerek) Şahıs-1 ile evlilik dışı ilişki iddialarını kamuoyuna açıklaması muhtemel iki kadına susmaları için gizli olarak ve yasa dışı şekilde para ödenmesini organize etmekle" suçlandı.

Savcılık belgesinde bu durum, "seçimlerde oy kullanan seçmenin algısının yanlış yönlendirilmesi" olarak değerlendirildi ve 2016 başkanlık seçimlerine ciddi düzeyde etki eden bir unsur şeklinde tanımlandı.

New York federal mahkemesinin Cohen hakkındaki kararını 12 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.