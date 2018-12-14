Trump'ın eski avukatı Cohen: Kadınlara sus parası vermemi Trump söyledi

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen, müvekkilinin daha önceden birlikte olduğu kadınlara sus parası vermesi için emir verdiğini belirtti.

ABC'nin "Good Morning America" programına bir röportaj veren Cohen, Trump'ın yasaları ihlal ettiğini bildiğini belirterek başkanın "Michael Cohen'e asla suç işlemesini söylemedim" sözlerini yalanladı. Cohen ayrıca "Trump organizasyonlarından her şey Trump'tan gelen emirlerle yapılırdı. Sus parasını vermemi de Trump emretti" dedi.

Daha önce Cohen'in Trump'la ilişki yaşadıklarını saklamaları için porno yıldızı Stormy Daiels'a 130 bin dolar, Playboy modeli Karen McDougal'a da 150 bin dolara 'sus parası' verdiği belirtimişti. Daniels ve McDougal'a yapılan ödemeler Federal Seçim Komisyonu'na bildirilmemişti ve ABD seçim yasalarına göreyse, oy tercihini etkileme amacıyla yapılan tüm harcamalar seçim komisyonuna bildirilmek zorundaydı.

Cohen'ın üstlendiği 8 suçun cezası 65 yıl hapis cezasına kadar çıkabiliyordu. Cohen savcılıkla anlaşmaya gitmesi, hapis cezasının azalmasında etkili oldu.